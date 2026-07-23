चाल-चलन पर शक था, इसलिए बेटी को मार डाला

कांधला में एक युवती, हिना की हत्या कर दी गई। पिता और सौतेली मां ने बेटी की हत्या की और शव को पंखे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ।

शामली। कांधला में एक जुलाई को संदिग्ध हालात में हुई युवती की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवती की हत्या की गई थी। बेटी के चाल चलन पर शक होने पर सौतेली मां और उसके पिता ने गला दबाकर युवती की हत्या की और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके शव को पंखे पर लटका दिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि युवती, पड़ोस में रहने वाले युवक से बात करती थी। बदनामी के डर से हॉरर किलिंग को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक जुलाई को कांधला के मोहल्ला इलियास नगर में 19 वर्षीय हिना पुत्री अहसन का शव घर में पंखे पर लटका मिला था। संदिग्ध हालात में मौत होने पर पुलिस ने युवती के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गले पर दबाव पड़ने से युवती की मौत हुई। गर्दन पर दबाव उसके जीवित रहते हुए पड़ा था न कि मृत्यु के बाद। इस पर पुलिस ने 22 जुलाई को हिना के माता-पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हिना के पिता अहसान और सौतेली मां गुफराना को गिरफ्तार कर लिया।

पिता और सौतेली मां का परिचय पूछताछ में अहसान ने बताया कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु 2020 में हो गई थी। इसके बाद उसने 2021 में गुफराना से दूसरा निकाह किया। गुफराना, हिना के चाल चलन पर शक करती थी। उसने पड़ोसी के एक युवक से हिना के बात करने पर भी शक जताया था। इस कारण उन्होंने प्लान के तहत हिना की हत्या कर दी।

बेटी की हत्या से पहले दोनों बेटों को मदरसे भेजा एसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक जुलाई को हत्या का प्लान बनाने के बाद अपने दोनों बेटों को मदरसे में भेज दिया। इसके बाद दोपहर के समय जब हिना घर पर अकेली थी, तब गुफराना ने हिना के पैर पकड़ लिए और पिता अहसान ने उसके गले में पड़े दुपट्टे से गला कसते हुए हाथों से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी।

आत्महत्या का रूप देने को पंखे से लटकाया शव घटना के बाद गुफराना और अहसान ने साक्ष्य छिपाने एवं घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से हिना के शव को पंखे से लटका दिया। अहसान ने पत्नी को घर से बाहर भेज दिया। बाद में पड़ोसियों एवं अन्य लोगों को हिना द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। घटना का आरोप पड़ोसी युवक एवं अज्ञात पर लगाने का प्रयास भी किया।

पंजाब जाने की फिराक में थे दोनों एसपी के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वह पत्नी एवं बच्चों के साथ घर छोड़कर कैराना चला गया। बाद में पंजाब या हरियाणा जाने की योजना बना रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।