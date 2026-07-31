मनीगाछी:बंद कमरे में रातभर चीखता रहा बेटा, सुबह मिला मां का कटा सिर

वाजितपुर थाना क्षेत्र के विधिपुर गांव में एक पत्नी की हत्या की घटना ने गांव के लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतका का 12 वर्षीय बेटा घटना के समय बगल के कमरे में सोया था। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। आरोपित पति पर हत्या का संदेह है।

पवन झा,दरभंगा/मनीगाछी, हिटी। वाजितपुर थाना क्षेत्र के विधिपुर गांव में पत्नी की हत्या करने की घटना के बारे में सुनकर गांव के लोग स्तब्ध हैं। रात में घटी इस घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह बाजितपुर पुलिस को स्थानीय लोगों से मिली।

घटना का विवरण घटना के वक्त मृतका का 12 वर्षीय पुत्र प्रकाश चौपाल बगल के कमरे में सोया था। उसके कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी। उसके शोर मचाने पर उसकी चचेरी बहन वहां पहुंची और कुंडी खोलकर उसे बाहर निकाला। घटना की जानकारी देते हुए आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रकाश चौपाल ने बताया कि प्रतिदिन की तरह रात में भी मम्मी मेरे पास ही सोयी हुई थी। रात में जब पापा मंदिर से आये तो मम्मी पापा के कमरे में चली गई।

पुलिस जांच और एफएसएल देर रात जब मम्मी बेटा-बेटा चिल्लाई तो मैं गेट खोलकर बाहर निकलना चाहा, पर दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। इस कारण मैं बाहर नहीं निकल पाया। जब पापा को आवाज लगाई तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में खोलते हैं। पापा जिस कमरे में थे उस घर से खटखट की आवाज आ रही थी। बार-बार कहने पर भी पापा गेट खोलने नहीं आए। रातभर हम जगे रहे।

परिवार की प्रतिक्रिया सुबह में अपनी चाची की बेटी को आवाज लगाई तो उसने आकर बाहर से गेट खोला। बाहर निकलने पर पापा के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि मम्मी का सिर धड़ से अलग है। इसके बाद हम चिल्लाने लगे। तब आसपास के लोग जुटे और इसकी सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में वाजितपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि सुबह छह बजे सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तुस्थिति को देखते हुए इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों के साथ ही एफएसएल, तकनीकी एवं श्वान दस्ते को दी गई।

एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से खून एवं मांस लगी एक कचिया हंसुआ एवं टेंगारी जब्त की है। इसके साथ ही वहां से एक मोबाईल फोन भी जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि लाश को देखने से पता चल रहा था कि पहले कचिया हंसुआ से गर्दन काटकर हत्या की गई है और उसके बाद टेंगाड़ी से काटकर सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है। वहीं, सूचना मिलते ही बेनीपुर एसडीपीओ बासुकीनाथ झा ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की और स्थानीय लोगों के साथ ही थानाध्यक्ष से जानकारी ली व उन्हें कई निर्देश दिए।

आरोप एवं समस्याएँ दूसरी ओर घटनास्थल पर पहुंचे मृतका के भाई बहेड़ी थाना क्षेत्र की भच्छी पंचायत निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि सुबह करीब छह बजे विधिपुर से हमारी चचेरी बहन ने फोन किया कि तुम्हारी बहन प्रमीला की उसके पति ने हत्या कर दी है। जब हम पहुंचे तो यहां का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने बताया कि मेरा जीजा रामसुफल चौपाल कुछ कामधाम नहीं करता था। समाज में किसी व्यक्ति से डेढ़ लाख रुपए सूद पर कर्ज भी ले लिया था। उसे चुकाने के लिए वह जमीन बेच रहा था। मेरी बहन उसका विरोध कर रही थी। इस कारण मेरी बहन के साथ मारपीट भी कर रहा था।

उन्होंने कहा कि बहन के कहने पर हम लोगों ने जीजा को महाजन को देने के लिए डेढ़ लाख रुपये का सूद एवं 50 हजार रुपया मूलधन दिए थे। बाकी एक लाख रुपये बाद में देने की बात कही थी। इसके बाद भी जीजा कुछ काम नहीं करता था और मेरे भांजे व बहन के साथ मारपीट करता रहता था। मेरे जीजा के डर से 17 वर्षीय मेरा बड़ा भांजा ओम कुमार बाहर कमाने के लिए चला गया है। मेरी बहन के दो पुत्र हैं। एक 17 वर्ष का ओम कुमार एवं दूसरा 12 वर्ष का प्रकाश कुमार उर्फ गोलू।