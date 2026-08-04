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अररिया: सगी मां व छोटी बहन ही निकली युवती युमनी का असली कातिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जोकीहाट में एक मां और उसकी बेटी ने अपनी ही संतान, बीबी जुमनी की हत्या कर दी। हादसे का कारण जुमनी की मंदबुद्धिता और विवाह में दिक्कतें बताई गई हैं। मृतका के पिता ने अपनी पत्नी और बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

अररिया: सगी मां व छोटी बहन ही निकली युवती युमनी का असली कातिल

जोकीहाट, एक संवादाता। एक मां की ममता और बहन का स्नेह दुनिया में सबसे पवित्र होता है, लेकिन जोकीहाट थाना क्षेत्र के हैय्याधार गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने इस रिश्ते को तार-तार कर दिया है। 24 घंटे पहले हुई बीबी जुमनी की गला रेतकर की गयी हत्या की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो हकीकत जानकर हर कोई सन्न रह गया। जुमनी की जान किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी मां फातिमा और सगी बहन आशिया ने ली थी। घटना से आहत मृतका के पिता मोहसीन ने खूद अपनी पत्नी व बेटी के खिलाफ जोकीहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर जोकीहाट पुलिस ने हत्यारोपी मां-बेटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है。

घटना की वजहें

दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक इस खौफनाक साजिश की वजहें बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली हैं। प्राथमिकी में खुलासा हुआ है कि जुमनी मंदबुद्धि और दिखने में सामान्य नहीं थी। उसकी शादी न हो पाने के कारण परिवार को लगातार समाज के तानों का सामना करना पड़ता था, जिससे घर में रोज क्लेश होता था। इसके साथ ही दोनों बहनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर तीखी बहस होती रहती थी। इस बीच दो अगस्त को पड़ोसी अजीज और उनके परिवार से बकरी चराने को लेकर विवाद व धक्का-मुक्की हुई थी। जोकीहाट थानेदार राजीव कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस विवाद में मां-बेटी ने एक तीर से दो शिकार करने का मन बनाया। एक तरफ जुमनी को रास्ते से हटाना और दूसरी तरफ इस हत्या का इल्जाम पड़ोसी दुश्मनों पर गढ़कर उनसे बदला लेना। इसी साजिश के तहत मां और बहन ने बिना किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से धारदार हथियार से जुमनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाए। थानेदार श्री झा ने बताया कि पुलिसिया जांच और तकनीकी साक्ष्यों के सामने जब आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई तो मां-बेटी ज्यादा देर टिक न सकीं और अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने कातिल मां-बेटी की निशानदेही पर घर से ही हत्या में प्रयुक्त धारदार दबिया और कचिया बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार दोनो आरोपियों को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक तरफ जहां पूरा इलाका इस घटना से सकते में है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी हो रही है। यहां बता दें कि रविवार की रात जुमनी की हत्या गला रेतकर कर दी गयी थी। आरोप पड़ोसी पर मढ़ा गया। पुलिस को संदेह हुआ तो पड़ोसी के साथ-साथ मृतका के माता-पिता व बहन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में रौंगटे खड़े करने वाले मामले का खुलासा हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जोकीहाट में हत्या की घटना कब हुई?
जोकीहाट में बीबी जुमनी की हत्या रविवार की रात को हुई थी।
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