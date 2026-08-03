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मां-बेटे की हत्या कर शवों पर डाल दिया था तेजाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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विशुनपुर सुमेर में मंजू देवी और उसके बेटे आर्यन की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रेमी विकास कुमार ने संदेह के चलते मां-बेटे की हत्या की और शवों पर तेजाब डालकर एनटीपीसी लैगून के पास फेंक दिया। विकास ने पुलिस के सामने हत्या का स्वीकार किया है।

मां-बेटे की हत्या कर शवों पर डाल दिया था तेजाब

कांटी, हिन्दुस्तान संवाददाता। विशुनपुर सुमेर में मंजू देवी और उसके बेटे आर्यन की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रेमी विकास कुमार ने मंजू के दूसरे युवक से बात करने पर मां-बेटे की हत्या की थी। साक्ष्य छिपाने के लिए दोनों के शव पर तेजाब डालकर एनटीपीसी लैगून के पास अलग-अलग जगह पर फेंक दिया था। गिरफ्तार मंजू के प्रेमी ने पुलिस के समक्ष हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

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हत्या का कारण

ग्रामीण एसपी राजेश कुमार सिंह प्रभाकर ने बताया कि विकास ने दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग की आशंका पर मंजू देवी व उसके छह वर्षीय पुत्र आर्यन की हत्या कर दोनों के शव फेंक दिए थे। मंजू और उसके बेटे के शव पर तेजाब डाल दिया गया था। बीते रविवार को पुलिस ने घटनास्थल से बोतल में तेजाब, खून से सना पर्दा, टी शर्ट, चप्पल और मंजू का मोबाइल बरामद किया था। मंजू और विकास की कुछ तस्वीरें भी वायरल थीं।

अन्य जानकारी

ग्रामीण एसपी ने बताया कि मंजू की दो शादियां हुई थीं। मंजू का विकास कुमार के प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मंजू का दूसरे युवक से बात करना विकास को नागवार गुजरा। मामले में अब तक दो आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। फरार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

शवों की बरामदगी

रविवार को मंजू का शव विशुनपुर सुमेर में एनटीपीसी लैगून के समीप झाड़ी में मिला था। हफ्तेभर बाद शनिवार को गिरफ्तार विकास की निशानदेही पर मंजू का शव मिलने के स्थान से करीब 100 मीटर दूर उसके बेटे आर्यन का शव मिला। मामले में मंजू के पिता ने कांटी थाना में प्रेमी विकास और निजी नर्सिंग होम संचालक सहित छह लोगों को आरोपित किया है।

सामान्य प्रश्न

यह हत्या क्यों की गई?
यह हत्या प्रेमी विकास कुमार द्वारा दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग की आशंका के चलते की गई थी।
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