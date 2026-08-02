प्रेम प्रसंग से नाराज बहन का हत्यारोपी भाई पुलिस की गिरफ्त से दूर

शामली। प्रेम प्रसंग के चलते रिश्ता टूटने से नाराज होकर बहन की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी भाई एवं अन्य अरोपियों की तलाश में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस ने साक्ष्य छिपाने के आरोप में पिता को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है लेकिन मुख्य आरोपी एवं अन्य परिजन फरार है। 29 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि झिंझाना क्षेत्र के गांव नौनांगली में युवती गरिमा की हत्या के बाद आनन-फानन में अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की मौत गला दबाकर हत्या किए जाने से होना सामने आया। जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि गरिमा का करीब आठ वर्ष से हिमांशु नाम के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हिमांशु गरिमा के सगे •ााई अर्जुन का मित्र था। वहीं परिजनों ने गरिमा का रिश्ता तय कर दिया था लेकिन हिमांशु ने वहां अपने प्रेम संबंधों की जानकारी दे दी थी जिसके बाद गरिमा का रिश्ता टूट गया था। इससे नाराज भाई अर्जुन ने अपने परिजनों के विश्वास में लेत हुए गरिमा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। शनिवार एक अगस्त को ही पुलिस ने मृतका गरिमा के पिता को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। वहीं इस घटना में मुख्य आरोपी मृतका का भाई अर्जुन वह अन्य आरोपी अभी फरार है। आदर्श मंडी थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिलया जायेगा।