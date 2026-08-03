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केडी सिंह बाबू में कार्यरत कनिष्ठ सहायक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में हो रहे घटनाओं में शामिल हैं पूनम बिष्ट की मौत, करंट से अरुण की मौत, नाबालिग सत्यम को पीटा गया, और ई रिक्शा चालक जमाल का आत्महत्या करना। इसके अलावा, एसबीआई अधिकारी बनकर ठगी का मामला भी सामने आया है। इन घटनाओं ने समाज में चिंता पैदा कर दी है।

केडी सिंह बाबू में कार्यरत कनिष्ठ सहायक की मौत

केडी सिंह बाबू में कार्यरत कनिष्ठ सहायक की मौत लखनऊ। अलीगंज के हनुमान कॉम्प्लेक्स के पास रहने वाली पूनम बिष्ट (59) की बलरामपुर अस्पताल इलाज के दौरान तीन दिन पहले मौत हो गई। तीन दिन तक उनका शव बलरामपुर के पोस्टमार्टम गृह में पड़ा रहा। पूनम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कनिष्ठ सहायक थीं। वजीरगंज पुलिस के मुताबिक पूनम अमेठी के अकबरपुर की रहने वाली थीं। उन्होंने घर में केयरटेकर गुड्डू को देखभाल के लिए रखा हुआ था। वह गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। मानसिक बीमार पति देवेंद्र प्रताप रायबरेली में रहते हैं। भतीजे शुभेंद्र का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुड्डू चाची पूनम को अस्पताल में छोड़कर भाग गया था。

करंट की चपेट में मजदूर की मौत

लखनऊ। गुडंबा में करंट की चपेट में आकर युवक अरुण (23) की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अरुण गुडंबा के दसौली गांव में रहकर मजदूरी करता था। भाई बृजेश ने बताया कि अरुण गांव के प्रधान के घर निर्माण कार्य में जुटा था। रविवार शाम पांच बजे पानी की मोटर का तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से झुलस गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई।

नाबालिग को पीटने पर रिपोर्ट दर्ज

इटौंजा। महिगवां के भरिगहना गांव में रविवार रात में बाइक से आ रहे सरवन कुमार ने शत्रोहन के 12 साल के बेटे सत्यम को मामूली बात पर पीटा था। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे। थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की थी। महिगवां थाना प्रभारी राधेश्याम मौर्य ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

ट्रेन की चपेट में आने से प्लाईवुड कर्मचारी की मौत

लखनऊ। ट्रेन की चपेट में आने से युवक धीरज पांडेय (35) की मौत हो गई। मूल रूप से प्रतापगढ़ के नाजियापुर गांव निवासी धीरज आलमबाग स्थित गढ़ी कनौरा में किराए के मकान में रहकर एक प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी करता था। पिता राजकुमार ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस ने सूचना दी कि राजाजीपुरम के आरएलबी अस्पताल के सामने रेलवे लाइन पार करते ट्रेन की चपेट में आकर धीरज की मौत हो गई।

ई रिक्शा चालक ने फांसी लगाई

लखनऊ। मड़ियांव के गायत्री नगर तृतीय में सोमवार को ई रिक्शा चालक जमाल (24) ने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जमाल पिता मो. फारुख, मां आशिमा बेगम और भाई इकबाल के साथ रहता था। सोमवार शाम को जमाल ने पंखे में चादर के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह शराब पीने का आदी था। मड़ियांव थाने में जमाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है।

जिम से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला

लखनऊ। ओमेक्स अर्जुनगंज के शक्ति सिंह ने भाई मार्केश सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए छह लोगों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शक्ति सिंह के मुताबिक भाई मार्केश सूर्या फिटनेस जिम जाता है। एक सप्ताह पहले जिम में ही दीपांशू यादव ने साथियों के साथ मिलकर भाई मार्केश को गालियां और जानमाल की धमकी दी थी। आरोप है कि 30 जुलाई की रात जिम से लौटते समय मार्केश पर दीपांशू ने अपने साथियों संग मिलकर लोहे के रॉड व ईंट से हमलाकर लहूलुहान कर दिया था। मार्केश को मरणासन्न समझकर आरोपी फरार हो गए थे। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है।

एसबीआई अधिकारी बनकर 36 हजार ठगे

लखनऊ। अर्जुनगंज ओमेक्स वाटर स्केप टॉवर निवासी निशी श्रीवास्तव के मुताबिक 22 अप्रैल को उनकी बेटी अरुणिमा के मोबाइल पर कॉल आया। कॉलर ने खुद को एसबीआई का अधिकारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली कार्ड प्रोटेक्शन फीस को निष्क्रिय करने की बात कही। इसके लिए उसने वेबसाइट का लिंक भेजा। उस लिंक पर अरुणिमा ने जानकारी दे दी। इस दौरान कोई ओटीपी नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद 36 हजार 750 रुपए कटने का मैसेज आ गया। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने बैंक में जानकारी दी। साथ ही अब सुशांत गोल्फ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

एलपीजी गैस के लिए केवाईसी कराने गए युवक घायल

रहीमाबाद। रहीमाबाद के बाकीनगर गांव में सोमवार ट्रैक्टर और बाइक की भिडंत हो गई। इसमें एचपी गैस के दो कर्मचारी औरास गोझीहार निवासी चालक बबलू और साथी राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कर्मचारी एचपी गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी के लिए दौलतपुर गांव गए थे। दोनों बाइक से रहीमाबाद लौट रहे थे। चालक बबलू हेलमेट नहीं लगाए था। बबलू की हालत नाजुक है। रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूनम बिष्ट की उम्र क्या थी?
पूनम बिष्ट (59) की उम्र थी।
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