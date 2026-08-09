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महिला से किया दुष्कर्म, विरोध करने पर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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क्षेत्र के एक गांव में सो रही महिला के साथ युवक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के समय महिला का पति और अन्य परिजन बाहर सो रहे थे। आरोपी ने महिला पर डंडे से हमला कर दुष्कर्म किया और पति के आने पर उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

महिला से किया दुष्कर्म, विरोध करने पर पीटा

दादों, संवाददाता। क्षेत्र के एक गांव में घर में सो रही महिला के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा डंडे के बल पर दुष्कर्म करने और विरोध करने पर पति-पत्नी के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

पीड़ित महिला के अनुसार, बीते शुक्रवार की देर रात वह अपने कमरे में सो रही थी, जबकि उसके पति और अन्य परिजन घर के पास खुली जगह में सो रहे थे। इसी दौरान गांव का विकास, पुत्र मौहर सिंह, हाथ में डंडा लेकर घर में घुस आया। उसने कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर ली और सो रही महिला को दबोच लिया। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने डंडे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। शोर सुनकर जब महिला के पति वहां पहुंचे, तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, परंतु उसका मोबाइल फोन घटनास्थल पर ही रह गया जो हमारे पास है।

पुलिस कार्रवाई

पीड़िता की शिकायत पर थाना दादों पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ रात्रि के समय घर में घुसकर अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म गांव के ही अभियुक्त के द्वारा किया गया है। घायल महिला का उपचार कराते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

-विनोद कुमार, थाना प्रभारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना बीते शुक्रवार की देर रात हुई थी।
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