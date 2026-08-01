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अस्पताल के पास फेंका नवजात, नोच रहे थे कुत्ते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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अस्पताल के पास मिला नवजात का शव, कुत्तों के नोचने की सूचना से मचा हड़कंपस्थानीय लोगों ने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते नवजात के शव को नोचते हुए ले जा रहे थ

अस्पताल के पास फेंका नवजात, नोच रहे थे कुत्ते
अस्पताल के पास फेंका नवजात, नोच रहे थे कुत्ते

फर्रुखाबाद, संवाददाता। ममता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना शहर के थाना कादरीगेट क्षेत्र के बढ़पुर इलाके में शनिवार को सामने आई। बढ़पुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के पास सुबह नवजात शिशु का शव लावारिस हाल में मिला। जिस मासूम को मां की गोद मिलनी चाहिए थी, उसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने कुत्तों को खदेड़ा और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कादरीगेट थाना पुलिस नवजात को कब्जे में लेकर लोहिया अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। शनिवार सुबह बढ़पुर के एक प्राइवेट अस्पताल के पास से गुजर रहे लोगों की नजर कुछ आवारा कुत्तों पर पड़ी। कुते किसी नवजात के शव को घसीटते हुए ले जा रहे थे। लोगों ने यह देखा तो कुत्तों को वहां से भगाया और पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के लिए लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. दीपक तिवारी ने प्राथमिक परीक्षण के बाद बताया कि नवजात बालक का जन्म करीब चार घंटे पहले होने का अनुमान है। हालांकि मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

फुटेज खंगाली जा रही

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को वहां कौन छोड़कर गया। घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी ने जन्म लेने के कुछ ही घंटे बाद मासूम को लावारिस हालत में फेंक दिया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पहले भी मिल चुके नवजात के शव

यह पहली बार नहीं है कि शहर में नवजात का शव मिलने की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी शहर के विभिन्न इलाकों में नवजात के शव मिल चुके हैं। ऐसे मामलों ने समाज के संवेदनशील पक्ष और नवजातों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसे मामलों की ग हन जांच होनी चाहिए और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कादरीगेट थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और नवजात को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

कब-कब मिले शव

मसेनी मार्ग पर अप्रैल 2026 को नाले के किनारे पॉलीथिन में लिपटा मिला था नवजात बच्ची का शव।

मसेनी चौराहे के पास फरवरी 2026 में एक खाली प्लॉट में नवजात बालक का शव बिना कपड़ों के मिला था।

फतेहगढ़ क्षेत्र में एक खाली प्लॉट मे कपड़े में लिपटा मिला था नवजात का शव।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना फर्रुखाबाद के थाना कादरीगेट क्षेत्र के बढ़पुर इलाके में हुई।
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