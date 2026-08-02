जिले की मतदाता सूची से हटेंगे 1.13 लाख से अधिक फर्जी नाम, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा!
सरायकेला में चुनावों से पहले मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान 7,65,121 मतदाताओं का सफल डिजिटल सत्यापन हुआ है। आंकड़ों के अनुसार 26,308 मृत, 39,630 अस्थायी रूप से शिफ्ट और 47,190 अनुपस्थित मतदाताओं की पहचान की गई है। 100 प्रतिशत विशेष पुनरीक्षण का दावा किया गया है।
सरायकेला। चुनावों से पहले मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए चलाए गए विशेष बीएलओ गणना पत्रक सत्यापन अभियान में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ईचागढ़, सरायकेला और खरसावां विधानसभा क्षेत्रों के कुल 8,92,189 पंजीकृत मतदाताओं के घर-घर जाकर किए गए सर्वे में 7,65,121 मतदाताओं का ही डिजिटल सत्यापन सफल हो पाया है। जिले में 85.76% सूची शुद्ध पाई गई। वहीं बड़ी संख्या में मृत, अनुपस्थित और स्थाई रूप से पलायन कर चुके वोटर्स की पहचान की गई है, जिन्हें अब मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 1,26,792 वोटरों को चिह्नित कर लिया गया है। जिसमें 26,308 मृत, 39,630 अस्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं।
वहीं 47,190 अनुपस्थित पाए गए। सभी को मिलाकर 100 प्रतिशत विशेष पुनरीक्षण का दावा जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। 05 अगस्त को सभी मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों में 03 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। इसमें जिनका नाम छूटा हो वे उसी मतदान केंद्र पर बीएलओ के जरिये दावा प्रस्तुत कर पायेंगे। किसी का नाम जोड़ना हो तो फॉर्म-06 भरकर बीएलओ के पास जमा करेंगे।तीनों विधानसभाओं को मिलाकर कुल 26,308 मतदाता मृत पाए गए हैं। जिनके नाम अब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हैं। सबसे ज्यादा सरायकेला में 12,193 मृत वोटर मिले। ईचागढ़ में 7,118, खरसावां विस क्षेत्र में 6,997 मृत वोटर पाए गए। कुल 39,630 मतदाता स्थाई रूप से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। जिसमें ईचागढ़ में 11,551, सरायकेला से 20,304 और खरसावां से 7,775 है। सर्वे के दौरान 47,190 मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए। इसमें ईचागढ़ विस क्षेत्र से 10,541, सरायकेला विस क्षेत्र से 34,500 और खरसावां से 2,149 हैं।
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