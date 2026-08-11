लॉकअप से 'शौच' के बहाने निकला आरोपी, सिपाही को चकमा देकर फरार

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाने से पुलिस अभिरक्षा में शातिर चोर शानू उर्फ समद फरार हो गया। मामले में लापरवाही बरतने पर अभिरक्षा में तैनात सिपाही और आरोपी समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही में सिर्फ सिपाही को दोषी मानकर कार्रवाई की गई। यह भी एक बड़ा सवाल है और चर्चा का विषय बना हुआ है। शातिर चोर शानू उर्फ समद को ठाकुरगंज पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था। फरार आरोपी समद तहसीनगंज का रहने वाला है। पूछताछ और माल बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। सोमवार सुबह करीब सात बजे समद ने शौच जाने की बात कही। इस पर पहरा ड्यूटी पर तैनात सिपाही अजीत कुमार, समद को शौच के लिए ले गया था। इस बीच शानू चकमा देकर भाग निकला。