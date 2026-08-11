लॉकअप से 'शौच' के बहाने निकला आरोपी, सिपाही को चकमा देकर फरार
लखनऊ में ठाकुरगंज थाने से शातिर चोर शानू उर्फ समद पुलिस अभिरक्षा में फरार हो गया। लापरवाही के आरोप में सिपाही और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना के बाद चार टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाने से पुलिस अभिरक्षा में शातिर चोर शानू उर्फ समद फरार हो गया। मामले में लापरवाही बरतने पर अभिरक्षा में तैनात सिपाही और आरोपी समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही में सिर्फ सिपाही को दोषी मानकर कार्रवाई की गई। यह भी एक बड़ा सवाल है और चर्चा का विषय बना हुआ है। शातिर चोर शानू उर्फ समद को ठाकुरगंज पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था। फरार आरोपी समद तहसीनगंज का रहने वाला है। पूछताछ और माल बरामदगी के बाद पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। सोमवार सुबह करीब सात बजे समद ने शौच जाने की बात कही। इस पर पहरा ड्यूटी पर तैनात सिपाही अजीत कुमार, समद को शौच के लिए ले गया था। इस बीच शानू चकमा देकर भाग निकला。
सिपाही की लापरवाही
सिपाही अजीत ने काफी देर तक घटना की जानकारी दबाए रहा। इसके बाद उसने इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह को घटना की जानकारी दी। उच्चाधिकारियों को प्रकरण की सूचना दी गई। आरोपी समद की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई।
पुलिस की कार्रवाई
इस मामले में दरोगा पंकज सिंह ने सिपाही अजीत के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में और फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस घटना की जानकारी दबाए रही। इंस्पेक्टर ने बताया कि सिपाही की तलाश में रेलवे, बस स्टेशन और उसके रिश्तेदारों के घर पर दबिश दी जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें