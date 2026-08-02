सड़क के किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका
रायबरेली में सलोन थाना क्षेत्र के गणेशगंज बाजार के पास एक युवक का शव मिला। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
रायबरेली, संवाददाता। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के गणेशगंज बाजार के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। थाना क्षेत्र के गणेशगंज बाजार के पास सड़क के किनारे रग्घू पुर निवासी शिवकेश का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।
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