25 मीटर तक घसीटता रहा वाहन, युवक की दर्दनाक मौत
कलियर, संवाददाता। पिरान कलियर क्षेत्र में कांवड़ पटरी पर शराब के ठेके के पास गुरुवार को सड़क किनारे खून से लथपथ एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फै
कलियर, संवाददाता। कांवड़ पटरी पर शराब के ठेके के पास गुरुवार को सड़क किनारे खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 28 वर्ष है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और वाहन उसे करीब 25 मीटर तक घसीटता ले गया। इससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर घसीटने के स्पष्ट निशान भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जांच में शामिल किया है।
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