रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव
जगदीशपुर हॉल्ट के पास सोमवार को रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव पाया गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उसके चेहरे और नाक पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है और शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
गोराडीह, संवाददाता। जगदीशपुर हॉल्ट के पास सोमवार को रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। मृतक के चेहरे और नाक पर गहरे चोट के निशान मिले। शरीर में अन्य हिस्से पर भी चोट के निशान मिले। उसके जींस और पैंट भी जगह-जगह फटे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे भागलपुर से बांका जा रही बांका पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति को पड़ा देखा।
इसकी सूचना तत्काल स्टेशन मास्टर को दी। बताया गया कि शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि उसे किसी ने ट्रैक पर लाकर फेंका है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो पाएगा। जगदीशपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना रेलवे क्षेत्राधिकार की है। इसलिए इसकी जांच की जिम्मेदारी जीआरपी की है। जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया।
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