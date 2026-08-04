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बिंजय नदी में मिला नवजात का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर के सिरकासाई के समीप, सोमवार सुबह, बिंजय नदी से एक नवजात बच्चे का शव मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मछली पकड़ने गए युवकों ने शव देखा और स्थानीय लोगों को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि नवजात को जन्म देने के तुरंत बाद नदी में फेंका गया।

बिंजय नदी में मिला नवजात का शव

चक्रधरपुर। सिरकासाई के समीप बिंजय नदी से सोमवार की सुबह एक नवजात बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि नवजात का शव नदी में बहते हुए किनारे पर आकर फंस गया था। सुबह मछली पकड़ने गए कुछ युवकों की नजर शव पर पड़ी। उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने नदी से नवजात के शव को बाहर निकालकर किनारे रखा। लोगों का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात को नदी में फेंक दिया गया होगा। लोगों ने मामले की जानकारी वार्ड पार्षद गौतम रवानी पुलिस को दी।

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बाद में स्थानीय लोगों ने शव को नदी के किनारे ही मिट्टी खोदकर दफना दिया।

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