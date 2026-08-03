पैसों की खातिर 15 साल की बेटी का सौदा कर मां ने रची अपहरण की कहानी
राजपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें उसकी मां मुख्य आरोपी निकली। आर्थिक तंगी के कारण उसने बेटी को डेढ़ लाख रुपये में बेचने का सौदा किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मां और अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
राजपुर थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस मां ने अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड निकली। आर्थिक तंगी का हवाला देकर कलयुगी मां ने महज डेढ़ लाख रुपये में अपनी बेटी का सौदा कर दिया था। जब उसे सौदे की पूरी रकम नहीं मिली और पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उसने खुद ही थाने जाकर अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। राजपुर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया कि बीते पांच जुलाई को सहस्रधारा रोड स्थित नांगल हटनाला निवासी महिला ने राजपुर थाने में अपनी बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस को किशोरी की लोकेशन मुजफ्फरनगर (यूपी) में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने मुजफ्फरनगर में दबिश देकर आरोपी मनीष और लवी कुमार को गिरफ्तार कर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। सख्ती से पूछताछ में लवी ने बताया कि उसने पिंकी मलिक नाम की महिला के जरिये किशोरी को उसकी मां से खरीदा था। इसके बाद लवी ने मनीष को शादी के लिए दो लाख रुपये में उसे आगे बेच दिया। पुलिस ने मुजफ्फरनगर से पिंकी और आईटी पार्क, देहरादून से किशोरी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया तो मामले में उसी के अनुसार केस में धाराएं जोड़ ली गई हैं。
समारोह में मुलाकात, 80 हजार में ईमान डगमगाया
आरोपी मां की मुलाकात कुछ समय पहले देहरादून के एक समारोह में मुजफ्फरनगर निवासी पिंकी मलिक से हुई थी। पिंकी ने उसे पैसों का लालच दिया। जिस पर नीलम ने अपनी 15 वर्षीय बेटी को डेढ़ लाख में सौंपने का सौदा कर लिया। पिंकी ने यह सौदा लवी के जरिए मनीष से दो लाख रुपये में तय किया। सौदे के तहत नीलम को 80 हजार रुपये मिल चुके थे। बाकी का पैसा न मिलने और बेटी के गायब होने पर अपराध खुलने के डर से उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, जो उसी पर भारी पड़ गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है。
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लेखक के बारे मेंAnkit Kumar Chaudhary
शॉर्ट बायो : अंकित कुमार चौधरी पिछले 15 वर्षों से मुख्यधारा की पत्रकारिता में विश्वसनीय और अनुभवी नाम हैं। वर्तमान में वह HT Group के दैनिक हिन्दुस्तान में देहरादून में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव:
अंकित चौधरी उत्तराखंड की क्राइम रिपोर्टिंग में एक प्रतिष्ठित नाम है। वर्ष 2011 में देहरादून से प्रत्रकारिता की शुरुआत की। अंकित ने क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, जिला प्रशासन और रक्षा (डिफेंस) जैसे चुनौतीपूर्ण और गंभीर बीट्स पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। पत्रकारिता के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। वे केवल समाचार रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन 'ऑफबीट' और मानवीय संवेदनाओं वाली कहानियों को खोजने में विश्वास रखते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की सुर्खियों से दूर रह जाती हैं।
कॅरियर का सफर
अंकित ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2011 में 'हिन्दुस्तान' के साथ बतौर रिपोर्टर की थी, जहां उन्होंने शुरुआती दौर में परिवहन और मंडी जैसी बीट से मुख्यधारा की पत्रकारिता में कदम रखा। इसके बाद 2013 से 2014 तक 'अमर उजाला' में रहते हुए उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की बारीकियां सीखीं। 2014-15 में 'आईनेक्स्ट' (दैनिक जागरण समूह के दैनिक बाइलिंगुअल ) में सब-एडिटर के रूप में डेस्क और फील्ड का अनुभव लेने के बाद मई 2015 में पुनः 'हिन्दुस्तान' से जुड़े। पिछले नौ वर्षों से वे इसी संस्थान में अपराध,सीबीआई, कोर्ट, ईडी, विजिलेंस, जेल, डिफेंस फोर्सेस और प्रशासन जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अंकित ने पश्चिमी यूपी से स्कूलिंग के बाद देहरादून से बीबीएस की डिग्री ली। इसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है और वर्ष 2022 में रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठित 'डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स' को किया है। उनका पेशेवर सफर अमर उजाला और आईनेक्स्ट जैसे संस्थानों से होकर गुजरा है, जिससे उन्हें जमीनी रिपोर्टिंग और संपादकीय बारीकियों की गहरी समझ मिली है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध रिपोर्टिंग
बीबीए और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण अंकित मैनेजमेंट और पत्रकारिता का संयोजन हैं। पश्चिमी यूपी मूल के चलते अपराध की समझ भी बेहतर है। इसी वजह से बीट पर कमांड होने के साथ एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन स्टोरियां लिख रहे हैं
एंटरटेनमेंट और विजन
अंकित का मानना है कि आधुनिक युग में तकनीकी पकड़ के साथ रिपोर्टिंग के विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच, अंकित स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। सुबह व्यायाम करना पसंद है। उन्हें यात्रा करना और खाली समय में पुस्तकें पढ़ना पसंद है। क्रिकेट खेलना और देखना पसंद करते हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम, कोर्ट, सीबीआई, ईडी, सेना और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के साथ एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।और पढ़ें