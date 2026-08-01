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नाबालिग का अपहरण कर होटल में सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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क्वार्सी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर ओयो होटल में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया और होटल के मालिक, मैनेजर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूरी घटना के लिए अपहरण के दौरान पैसे कमाने का लालच दिया।

नाबालिग का अपहरण कर होटल में सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां कचरा फेंकने गई एक नाबालिग को कार सवार आरोपी घर के बाहर से अपहरण करके ओयो होटल में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया। साथ ही होटल मालिक, मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही होटल को सील कर दिया है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति (मूल निवासी हाथरस) ने गुरुवार रात को शिकायत दी थी कि देररात करीब साढ़े 12 बजे उनकी 14 साल की बेटी घर के बाहर कचरा फेंकने गई थी। लेकिन, वापस नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसी बीच जानकारी मिली कि नगला पटवारी इलाके में मंजूरगढ़ी रोड पर पारस हॉस्पिटल के पास स्थित ओयो होटल में दो लड़के कार से एक नाबालिग लड़की को लाए हैं। इस पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार पुलिस बल के साथ ओयो होटल पहुंचे। वहां एक कमरे में दो युवक मिले, जिन्होंने अपने नाम बरौला बाईपास संगम विहार निवासी अजय कुमार पुत्र मनोज कुमार व टीकम सिंह पुत्र लीलाधर बताए। टीकम होटल मालिक व अजय मैनेजर है। दूसरे कमरे से नाबालिग लड़की से बरामद किया गया। उसके साथ निशातबाग ताजबाग निवासी जिलानी पुत्र मो. अली आपत्तिजनक हालत में मिला। पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराकर अजय, टीकम और जिलानी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं, मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है。

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नाबालिग को दिया रुपये कमाने का लालच

पीड़िता ने बताया कि जिलानी और दानिश उसे उसके घर के सामने से अपहरण करके ले आए थे। यहां जिलानी, दानिश व आकिब ने गलत काम करके कमरे में बंद कर लिया। घर नहीं जाने दिया। रुपये कमाने का लालच दिया था। होटल संचालक टीकम सिंह व मैनेजर अजय ने कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। होटल की तलाशी ली गई तो आपत्तिजनक सामान, 4920 रुपये व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।

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सामान्य प्रश्न

घटना किस क्षेत्र में हुई?
घटना क्वार्सी थाना क्षेत्र में हुई।

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