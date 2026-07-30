अपहरण कर हत्या के बाद 20 घंटे शव कार में ले घूमे...जंगल में फूंका

उरई के विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी दंपति मोहित मलिक और सपना रानी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कबूला कि 4 मई को विजेंद्र की हत्या के बाद उन्होंने शव को जलाया। मामले में तीन अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।

उरई, संवाददाता। लगभग तीन माह पुराने चर्चित विजेंद्र मोर अपहरण-हत्याकांड का गुरुवार को सनसनीखेज खुलासा कर पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना दोनों पर ही 50-50 हजार रुपये का इनाम था। हालांकि मामले में तीन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि 4 मई को तड़के अपहरण करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने विजेंद्र मोर की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए लगभग 20 घंटे तक कार में लिए घूमते रहे। आधी रात को वे शव ले हमीरपुर के जलालपुर क्षेत्र के जंगल में पहुंचे और 40 लीटर डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक यह सनसनीखेज वारदात शादीशुदा युवती से मोहब्बत और करोड़ों की जमीन के विवाद के चलते अंजाम दी गई।

पुलिस की कार्रवाई एसपी विनय कुमार सिंह के मुताबिक चार मई 2026 की सुबह हरियाणा के जींद निवासी 52 वर्षीय विजेंद्र मोर उरई कोतवाली क्षेत्र के रिनिया गांव स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे थे। तभी चार लोग वहां पहुंचे और उन्हें जबरन कार में बैठाकर ले गए। विजेंद्र के साथी व रिश्तेदार अमरीक सिंह की तहरीर पर उरई कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना जैसे-जैसे आगे बढ़ी, मामला सुनियोजित हत्या की साजिश में बदलता चला गया। पुलिस के अनुसार विवेचना में सामने आया कि आरोपी सपना रानी और विजेंद्र मोर के बीच प्रेम संबंध थे। विजेंद्र की उम्र ज्यादा होने की वजह से सपना ने मोहित मलिक से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत जारी रही। इसी बात को लेकर मोहित मलिक और विजेंद्र के बीच विवाद हुआ। दूसरी ओर विजेंद्र की करीब पांच करोड़ रुपये की जमीन के लेन-देन को लेकर भी रंजिश चल रही थी। पुलिस का दावा है कि इन्हीं दोनों कारणों ने हत्या की साजिश को जन्म दिया।

हत्या की योजना पुलिस के मुताबिक, चार मई को अपहरण के कुछ ही देर बाद कार के भीतर विजेंद्र का गला घोट दिया गया। हत्या के बाद आरोपी पूरे दिन और आधी रात तक शव को कार में लेकर घूमते रहे। देर रात हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के जंगल में शव पर करीब 40 लीटर डीजल डालकर आग लगा दी गई ताकि पहचान और साक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो जाएं। करीब 86 दिन तक चली विवेचना, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने 29 जुलाई को कदौरा क्षेत्र से 50-50 हजार रुपये के इनामी मोहित मलिक और उसकी पत्नी सपना रानी निवासी गण ग्राम शामलो कला थाना जुलाना जिंद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर जंगल से जले हुए विजेंद्र के कंकाल के कुछ हिस्से बरामद किए। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपियों भगवान, संजीव उर्फ कोकला निवासी गांव ग्राम शामलो कला थाना जुलाना जिंद हरियाणा और अमरजीत निवासी ग्राम बिसान थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा की तलाश जारी है।

डीएनए परीक्षण विजेंद्र की हड्डियों का डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस ने बेटे को बुलाया। हरियाणा के जींद निवासी विजेंद्र मोर अपहरण-हत्या कांड में पुलिस को हमीरपुर के जंगल से मिले कंकाल की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस के अनुसार, बरामद हड्डियों की पुष्टि के लिए पुलिस ने विजेंद्र के बेटे को बुलाया है। उसके ब्लड सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही हालात साफ होंगे। इसके बाद पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल और आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू करेगी।

सपना की भूमिका 15 दिनों से सपना कर रही थी विजेंद्र की रेकी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी मोहित की पत्नी सपना रानी ने अपहरण की साजिश 15 दिन पहले ही रच ली थी। पुलिस के अनुसार सपना लगातार विजेंद्र से मोबाइल पर बात कर रही थी। वह उसे जमीन के सौदे और पैसे के लालच में उरई आने के लिए उकसा रही थी। अपहरण से कुछ दिन पहले सपना खुद उरई के रिनिया क्षेत्र में आई थी और विजेंद्र से मुलाकात कर उसे अपने साथ ले गई थी। पुलिस का मानना है कि सपना ने ही विजेंद्र को विश्वास में लेकर जाल में फंसाया और फिर मोहित व अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया।

पुलिस टीम की दुर्घटना अगवा हुए विजेंद्र की तलाश में गए दो दरोगा और दो सिपाही के साथ वादी हुए थे हादसे का शिकार। विजेंद्र मोर अपहरण-हत्या कांड में उरई कोतवाली पुलिस के दो उप निरीक्षक और दो सिपाही सड़क हादसे में नहीं रहे थे। मुकदमे के वादी की भी दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह मौतें तब हुईं जब उरई कोतवाली की एक टीम अपहरण के आरोपियों की तलाश में हरियाणा पहुंची थी। उसी दौरान पुलिस टीम के साथ गए विजेन्द्र सिंह मोर के मौसेरे भाई एवं गाड़ी के ड्राइवर अमरीक सिंह की 5 मई 2026 को हरियाणा में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।