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घर में फंदे से लटका मिला चाय दुकानदार का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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-सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा गांव में सोमवार सुबह हुई घटना घर में फंदे से लटका मिला चाय दुकानदार का शवघर में फंदे से लटका मिला चाय दुकानदार का शवघ

घर में फंदे से लटका मिला चाय दुकानदार का शव

उन्नाव, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा गांव स्थित घर में सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में चाय दुकानदार का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने शव देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मगरवारा गांव के रहने वाले 18 वर्षीय हिमांशु पुत्र राम कुमार चाय की दुकान चलाता था। परिजनों के अनुसार रविवार रात वह घर पर ही था। रात में परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। सोमवार सुबह परिजन जब कमरे की ओर पहुंचे तो हिमांशु का शव फंदे से लटका मिला।

यह देखते ही घर में परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की है। बताया गया कि हिमांशु चार भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर का था। वह परिवार की मदद के लिए चाय की दुकान चलाता था। युवक की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बेहाल है। पुलिस के अनुसार युवक ने घर के अंदर ही फांसी लगाई है। हालांकि उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। मगरवारा चौकी प्रभारी रवि पांडेय का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति और कारणों के संबंध में स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों के बयानों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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