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हत्या करके झाड़ी में मिला युवक का शव, सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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हलधरपुर थाना क्षेत्र के गहनी गांव के पास एक युवक बलवंत सिंह की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई। 30 वर्षीय बलवंत का शव झाड़ियों में पाया गया, जिसमें कई चोंट के निशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत की है।

हत्या करके झाड़ी में मिला युवक का शव, सनसनी

पहसा, हिन्दुस्तान संवाद। हलधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गहनी गांव के पास स्थित झाड़ियों के बीच एक युवक की हत्या करके शव फेंका मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का गहनता के साथ जांच करते हुए साक्ष्य संकल्पित किया। स्थानीय हलधरपुर थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय बलवंत सिंह का शव मंगलवार की दोपहर शव गहनी-गहना मार्ग के किनारे से बरामद किया गया। परिजनों के अनुसार सोमवार की देर शाम बलवंत सिंह अपने घर से लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित नलकूप पर सोने के लिए चला गया था।

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मंगलवार सुबह जब ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे, तो उनकी नजर बलवंत का शव झाड़ी के पास गया गया। घटना को लेकर मृतक युवक के पिता प्रदीप ने घटना के बाबत पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बलवंत के शव पर कई चोंट के निशान मिले हैं, प्रथम दृष्टयता मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। उधर घटना के बाबत परिजनों की तरफ से थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस टीम मामले की गहनता के साथ जांच में जुटी हुई है। परिजनों के अनुसार बलवंत सिंह की अभी शादी नहीं हुई थी। उनके बड़े भाई रोजगार के सिलसिले में राजस्थान में रहते हैं।

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