भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद राफेल डील को आगे बढ़ा रही केंद्र सरकार: ठाकरे

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) ने केंद्र सरकार पर सोमवार को निशाना साधा है। पंढरपुर में उद्धव ठाकरे ने हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद राफेल विमान सौदे (Rafale Deal) पर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन जवानों की वेतन बढ़ोतरी से इंकार कर दिया है।

Shiv Sena Chief, Uddhav Thackeray: A company which had no experience was given a contract (#RafaleDeal). Soldiers of our country need a pay hike which you don't give, but you do scams in purchase of arms and ammunition. (file pic) pic.twitter.com/ndWyLWA0C6