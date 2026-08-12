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शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, विधित रूप से किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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सावन मास की शिवरात्रि का पर्व मंगलवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तों ने शिवालयों में भगवान आशुतोष का पूजन व जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिरों में लंबी-लंबी कतार लग गई और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रही। भक्तों ने उपवास रखा और भगवान शिव की पारंपरिक पोशाक पहनकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की।

शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, विधित रूप से किया जलाभिषेक
शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, विधित रूप से किया जलाभिषेक

सावन मास की शिवरात्रि का पर्व मंगलवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर व देहात के प्रसिद्ध शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। ऐसे में मंदिर परिसर बम-बम भोले और हर-हर महादेव के उद्धोष से गुंजयमान हो गया। दोपहर तक शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही। शिव भक्तों ने विधिवत रूप से भगवान आशुतोष का पूजन व जलाभिषेक किया। इस दौरान शिवालयों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। शिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में सुबह से घंटे-घड़ियालों की गूंज से गूंजयमान हो गए। श्रद्धालु दूध, दही, घी, शहद, बूरा आदि का पंचामृत तैयार करते हुए नंगे पैर शिवालयों पर पहुंचे।

इसके अलावा भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प आदि से आराध्य भगवान आशुतोष का अभिषेक किया गया। बाद में श्रद्धालुओं द्वारा फलों और विभिन्न प्रकार की मिठाईयों से भगवान शिव का भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिरों में लंबी-लंबी कतार लग गई.

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शिव भक्तों ने शिवरात्रि पर रखा उपवास:

अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त हर-हर महादेव, बोल-बम बम-बम का जयघोष करते रहे। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने महिला और पुरूष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की। ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं मंदिर परिसर के बाहर भक्तों ने तरह-तरह के भंडारे आयोजित किए, जहां प्रसाद लेने वालों की भीड़ जमा रही। वहीं, सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने भी छपकौली स्थित श्रीश्यामेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

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इन मंदिरों में भक्तों का रहा तांता:

शिवरात्रि पर शिव भक्तों द्वारा उपवास भी रखा गया। घरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए गए। देर शाम होने पर ही उपवासियों द्वारा भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के बाद व्रत को खोल प्रसाद ग्रहण किया गया.

नन्हें बच्चों को घरों में भगवान शिव की धारण कराई पोशाक:

सबली स्थित सबली महादेव मंदिर, छपकौली स्थित श्यामेश्वर महादेव मंदिर, दहपा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, दत्तियाना स्थित लाल मंदिर(भूतो वाला), नक्का कुंआ स्थित मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, तगासराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर, पूराना बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर, चंडी मंदिर आदि में भगवान शिव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा.

शिवरात्रि के दिन जिन घरों में नन्हें मुन्ने बच्चे थे, उनके अभिभावकों ने बच्चों को भगवान शिव की पोशाक धारण कराई। इन बच्चों की सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर शिवरात्रि की बधाई दी गई.

सामान्य प्रश्न

शिवरात्रि पर भक्तों ने क्या किया?
भक्तों ने शिवरात्रि पर उपवास रखा और भगवान आशुतोष का पूजन व जलाभिषेक किया।
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