आस्था: बेटे ने लिया जन्म तो मां ने उठाई कांवड़

दाहा। सावन माह की शिवरात्रि पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्त कांवड़ियां हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग से अपने-अपने शिवालयों ओर बढ़ रहे है। इस दौरान कांवड़ मार्गों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ रही है। सावन माह की शिवरात्रि पर बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग से कई प्रदेशों के कांवड़ियां गुजरते है। इनमें हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब आदि राज्यों के कांवड़ियां शामिल रहते है। मंगलवार को दिनभर कांवड़ मार्ग पर बम बम भोले के जयकारें गूंजते रहे। सोनीपत के मुकीमपुर गांव निवासी कांवड़ियां सतीश, दयानंद, रणधीर आदि ने बताया कि कांवड़ धार्मिक आस्था का प्रतीक है। धर्मिक आस्था में स्वाभिमान है।

मुराद पूरी होने पर महिला कांवड़ियों ने उठाई कांवड़ हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र के लूला हीर गांव की महिला कांवड़ियां सुनीता 'बोल बम' के जयकारों के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। सुनीता ने बताया कि करीब 30 वर्ष पहले उसके पति सुरेंद्र ने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर कांवड़ लाने का संकल्प लिया था। पुत्र के जन्म के बाद उनके पति एक कांवड़ लेकर आए थे। अब उस संकल्प का जोड़ा पूरा करने के लिए वह स्वयं कांवड़ लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि भोले बाबा की कृपा हमेशा उनके परिवार पर बनी रहे, इसी भावना से वह गंगाजल लेकर जलाभिषेक करेंगी। वहीं महिला कांवड़िया बीरमती ने बताया कि उसने अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगने की मनोकामना भगवान शिव मांगी थी। बेटे का भारतीय सेना में चयन होने के बाद वह अपनी मन्नत पूरी करने के लिए हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं।