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सुबह 5 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगा कांवड़ियों का जलाभिषेक

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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इस बार शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। कांवड़ियों का जलाभिषेक सुबह 5 बजकर 30 मिनट से होगा। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, और अन्य सामग्री अर्पित की जाएगी। इस दिन चार सोमवार भी हैं, जो श्रावण माह में आते हैं।

सुबह 5 बजकर 30 मिनट से प्रारंभ होगा कांवड़ियों का जलाभिषेक

इस बार शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। शिवरात्रि के दिन तड़के 4 बजकर 45 मिनट से कांवड़ियों का जलाभिषेक होगा, लेकिन सुबह आरती का समय होने के कारण कांवड़िया सुबह 5 बजकर 30 मिनट से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। जबकि सुबह से ही आम भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। ज्योतिर्विद पंडित सुबोध पाण्डेय ने बताया कि ज्योतिषशास्त्र एवं वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण शिवरात्रि 11 अगस्त दिन मंगलवार को शास्त्रोक्त है। व्रत और पूजन 11 अगस्त दिन मंगलवार को करें। शिवरात्रि की पूजा आमतौर पर निशिताकाल या रात्रि के चार पहरों में की जाती है। कांवड़ का जल भगवान शिव पर 10/11 दिन मंगलवार को सुबह 5 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा। कांवड़ का जल भगवान शिव पर त्रियोदशी के समापन और चतुर्दशी के प्रवेश में अर्पित किया जाता है, इसलिए 11 अगस्त को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें。

शिवलिंग पर अर्पित सामग्री

शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प,भस्म, दूबघास और फल अर्पित करें। नमः शिवाय का जप करें और शिव चालीसा, रुद्राष्टक पढ़ें। इस रात्रि में जागरण और शिव पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत शुभ दिन माना जाता है और इस दिन उपवास, रुद्राभिषेक और रात्रि पूजा का विशेष महत्व है। शिवरात्रि की चारों प्रहर की पूजा रात में क्रम से की जाती है। हर प्रहर में अलग अभिषेक और मंत्र जप का विधान है। पहला प्रहर इसमें भगवान शिव का दूध से अभिषेक किया जाता है, दूसरा प्रहर इसमें दही से अभिषेक किया जाता है और तीसरा प्रहर इसमें घी से अभिषेक किया जाता है। जबकि चौथा प्रहर इसमें शहद और जल की धारा से अभिषेक किया जाता है। चार प्रहर की पूजा का समय प्रथम प्रहर शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात्रि 9 बजकर 26 मिनट तक द्वितीय प्रहर 9 बजकर 26 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 52 मिनट तक, तृतीय प्रहर मध्यरात्रि 12 बजकर 52 मिनट से रात्रि 3 बजकर 59 मिनट तक और चतुर्थ प्रहर प्रातः 3 बजकर 59 मिनट से प्रातः 7 बजकर 06 मिनट तक अभिषेक करना शुभ और कल्याणप्रद रहेगा।

श्रावण माह के सोमवार

इस बार श्रावण माह में रहेंगे चार सोमवार:

इस वर्ष श्रावण माह में चार सोमवार है। पहला श्रावण सोमवार 3 अगस्त, दूसरा श्रावण सोमवार 10 अगस्त, तीसरा श्रावण सोमवार 17 अगस्त और चौथा श्रावण सोमवार 24 अगस्त को होगा। श्रावण कृष्ण शिवरात्रि 11 अगस्त दिन मंगलवार शास्त्रोक्त है। सावन का सोमवार भगवान शिव को बहुत प्रिय है, लेकिन सोमवार के दिन भगवान शिव की अराधना से मनोकामना पूरी होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिवरात्रि कब मनाई जाएगी?
शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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