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कांवड़ियों के जत्थे रवाना, बोल बम के गूंजे जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। कांवड़ियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, और वे बोल बम के जयकारों के साथ लौट रहे हैं। बाजार में भगवा रंग की टी शर्ट की मांग भी बढ़ गई है।

कांवड़ियों के जत्थे रवाना, बोल बम के गूंजे जयकारे

इस बार शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर भी शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से गंगा जल उठाते है और अपने शिवालयों में भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाते है। ऐसे में हरिद्वार और गोमुख से कांवड़ लाने वाले कावड़ियों के जत्थे वापस लौटने शुरू हो गए है। इससे हापुड़ के कांवड़ मार्ग बोल बम के जयकारों से गूंजने लगे है। शिवरात्रि पर्व का शिवभक्तों में विशेष उत्साह होता है। शिवभक्त दिनभर व्रत रख भगवान शिव की उपासना करते है। जबकि भक्त कावड़ियां के रूप में हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर आते है और अपने आशुतोष का अभिषेक करते है।

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हालांकि अभी शिवरात्रि में दस दिन शेष है, लेकिन गोमुख व हरिद्वार से कांवड़ियों के जत्थे वापस लौटने लगे है। इसमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस आदि दूरदराज के कांवड़िया शामिल है।हालांकि अभी कांवड़ियों की संख्या काफी कम है, लेकिन धीरे-धीरे कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगेगी। यह कांवड़िया मेरठ रोड और हाइवे से होते हुए अपने गंतव्य को रवाना हो रहे है। यह भक्त बोल बम बम-बम के जयकारे लगाते हुए निकल रहे है। कावड़ियों का शिवभक्त भी शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत कर रहे है। उधर शहर के बाजारों में कावड़ को लेकर भगवा रंग की टी शर्ट की डिमांड बढ़ गई है। कावड़ लाने वाले जमकर टी शर्ट की खरीदारी कर रहे है।

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