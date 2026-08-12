शिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया
ओर जा रहे थे। जैसे ही वे शाहजहांपुर पहुंचे, सामने से तेज गति से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल ह
अंबेहटा। मंगलवार को कस्बा वह देहात क्षेत्र में शिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। पर्व के मौके पर हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे कावड़ियों ने जगह-जगह शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर मन्नत मांगी । शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का ताता लगा रहा। कुछ कावड़ियों ने सुबह से ही भगवान शिव को जलाभिषेक किया वहीं अनेक कावड़ियों ने दोपहर बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया। गांव ढायकी,चापरचीडी, बिलाल खेड़ी, रणदेवा आदि में भी कावड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
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