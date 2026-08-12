श्रावण मास की शिवरात्रि पर गूंजे शिव के जयकारे

-मोटा महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु किया जलाभिषेकश्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। नग

श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से शिवालयों में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिवरात्रि पर व्रत रखकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।

शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को श्रावण मास की शिवरात्रि पर सभी शिवालयों में हर-हर महादेव और ओम नम: शिवाय उद्घोष की गूंज सुनाई दी। मंदिरों में शिवभक्त सुबह तड़के ही पहुंचने शुरू हो गए। शिवभक्तों ने शिवलिंग का दूध, जल व पंचामृत आदि से अभिषेक किया। पुष्प, बेलपत्र, आंकड़ा, भांग, धतूरे आदि से सजाकर महाआरती की गई। भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल शिवमय बना रहा।

गंगा जल से अभिषेक का महत्व क्यों करते हैं गंगा जल से अभिषेक

पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालाकूट विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। तभी भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नील कंठ कहलाये। सभी देवी देवताओं ने विष को शांत करने के लिये जलाभिषेक किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

Motar Mahadev मंदिर पर श्रद्धालुओं की कतारें मोटा महादेव मंदिर पर रात से ही लगी लंबी कतारें

शिवरात्रि पर भारी भीड़ के चलते मोटा महादेव पहुंचे श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। मोहल्ला मकबरा छतरी वाला कुआं स्थित प्राचीन शिव मंदिर, रेलवे स्टेशन शिव मंदिर, मौहल्ला संतोमालन, टीला स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, मुक्टेश्वर महादेव आदि शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। रमेश नगर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर भी जलाभिषेक किया गया। नगर की सड़के भगवा रंग मे रही हुई नजर आ रही हैं। बम बम भोले का जय घोष चारो ओर कानों मे पड़ रहा है。