'92% मामलों में परिवार का कोई मेंबर ही बच्ची से रेप करता है'

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 6 महीने की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्ची से रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही कोई रिश्तेदार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने की बच्ची के साथ हुए इस घिनौने अपराध की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ऐसे अपराध करने वाले दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कोई कैस कर सकता है। समाज को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम सुनिश्चित करेंगे की उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। शिवराज ने आगे कहा कि 92% मामलों में बच्चियों के साथ रेप करने वाला परिवार का ही कोई सदस्य होता है। जब मैंने एक पिता को अपनी बच्ची से रेप के बारे में सुना था तो मैं हैरान रह गया था। मांग करता हूं कि ऐसा बिल पास किया जाए, जिसमें दोषियों को फांसी पर लटकाया जा सके।

बता दें कि इंदौर में छह महीने की एक मासूम बच्ची के अपहरण और कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) हरिनारायणाचारी मिश्रा ने बताया कि मामले में देर रात नवीन गाडगे (25) को पकड़ लिया गया। यह शख्स बच्ची का दूर का रिश्तेदार है।

बच्ची के परिजन गुब्बारे बेचकर गुजारा करते हैं। गुरुवार रात जब वे ऐतिहासिक राजवाड़ा महल के सामने अपने परिवार के साथ खुले में सो रहे थे तभी गाडगे ने बगल में सो रही दुधमुंही बच्ची को कथित तौर पर अगवा कर लिया। मिश्रा ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के हवाले से बताया कि अपहरण के बाद आरोपी सोती बच्ची को अपने कंधे पर डालकर निकला, ताकि लोगों को शक ना हो। फिर वह उसे करीब 50 मीटर दूर स्थित वाणिज्यिक इमारत के तलघर में ले गया। डीआईजी ने बताया कि आरोप है कि बलात्कार के बाद गाडगे ने बच्ची को कुछ फुट ऊंचाई से फेंककर उसकी हत्या कर दी। बच्ची का शव शुक्रवार दोपहर बरामद किया गया।

