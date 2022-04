'अभी तो वैकेंसी नहीं है', शिवपाल यादव के BJP में शामिल होने की अटकलों पर बोले केशव मौर्य

बीते साल दिसंबर में अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि सपा और उनके चाचा शिवपाल यादव की पार्टी मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। खास बात है कि दोनों नेता करीब 5 सालों के बाद साथ आए थे।

लाइव हिंदुस्तान,लखनऊ Nisarg Dixit Fri, 01 Apr 2022 08:54 AM

