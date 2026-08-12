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आज रामपुर आएंगे शिवपाल यादव, आजम खां से जेल में करेंगे मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज रामपुर पहुंचेंगे। वे जिला कारागार में आजम खां और उनके बेटे से मिलेंगे। इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी जाकर शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरे की सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है और इसे सियासी नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आज रामपुर आएंगे शिवपाल यादव, आजम खां से जेल में करेंगे मुलाकात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक शिवपाल सिंह यादव आज रामपुर पहुंचेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम जारी हो गया है। शिवपाल यादव रामपुर जिला कारागार पहुंचकर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस विभाग ने तैयारी कर ली है। कार्यक्रम के मुताबिक शिवपाल यादव सुबह 7:30 बजे नई दिल्ली से कार द्वारा रामपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 11 बजे जिला कारागार पहुंचेंगे। यहां वह आजम खां और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे वह जेल रोड स्थित आजम खां के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे।

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व्यवस्थाओं की जानकारी

इसके बाद शिवपाल यादव मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1:15 बजे विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का मामला भी चल रहा है और इस मुद्दे को लेकर सपा लगातार सक्रिय है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। शिवपाल यादव शाम 4:30 बजे रामपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे को लेकर संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सियासी नजरिए से महत्वपूर्ण

जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खां से जुड़े मामलों को लेकर सपा नेताओं की रामपुर में सक्रियता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शिवपाल यादव का जेल में आजम खां से मिलना और इसके बाद विश्वविद्यालय पहुंचकर शिक्षकों-छात्रों से संवाद करना सियासी तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

शिवपाल सिंह यादव रामपुर कब पहुंचेंगे?
शिवपाल सिंह यादव आज रामपुर पहुंचेंगे।
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