दिल्ली में छात्रों ने तोड़ दिया भाजपा सरकार का अहंकार
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी में भाजपा सरकार पर छात्रों के सपनों को तोड़ने और पेपर लीक कांड में शामिल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, और भ्रष्टाचार चरम पर हैं, और सपा युवा एवं किसानों के साथ खड़ी है।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शनिवार को मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने में जिन लोगों का हाथ है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पेपर लीक कांड में भाजपा के लोग भी शामिल हैं। भाजपा सरकारों में छात्र-छात्राओं के सपनों को तोड़ा गया। यही वजह है कि अब सरकार प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं से मुंह चुरा रही है और उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सत्र बुलाया जाता है वह कम से कम 40 दिन चलना चाहिए, लेकिन सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। इसीलिए सत्र को 9 दिन में ही खत्म कर दिया गया। इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार से जुड़ी हर घटना में शामिल है। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया। इसे बने हुए 10 साल हो गए हैं। लेकिन अभी तक कहीं गड्ढे नहीं हुए। जबकि सबसे महंगे एक्सप्रेसवे कानपुर लखनऊ 15 दिन भी नहीं चल पाया。
सपा नेताओं के परिजनों के निधन पर शिवपाल ने जताया शोक
उन्होंने कहा कि दिल्ली में युवाओं ने सरकार के अहंकार को खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी युवाओं के सामने बहुत समस्याएं हैं। किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। सपा हमेशा छात्रों और किसानों के साथ है। 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो युवाओं और किसानों के साथ अन्य वर्ग की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिवपाल ने पार्टी के नेता वोट सिंह यादव की आवास पर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वह अधिवक्ता एएच हाशमी की मां के निधन पर भी शोक व्यक्त करने पहुंचे।
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