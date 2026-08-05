शिवलिंग शिव का निराकार रूप है: अखिलानंद

पड़ाव, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बहादुरपुर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन मंगलवार को कथा वाचक अखिलानंद जी ने शिवलिंग की महिमा पर विस्तृत प्रकाश डाला। कहा शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन आदि में असमर्थ हैं, यदि वे भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर विधि-विधान और राजोपचार से पूजा करें मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। कथा वाचक ने कहा शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से बड़े-बड़े सिद्ध संत और तपस्वी भी भव बंधन से मुक्त हो गए हैं। भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में की जाती है।

शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निराकार हैं और रूपवान होने के कारण सकल भी हैं। इसी कारण वे सकल और निष्कल दोनों हैं। सकल और निराकार दोनों रूपों में होने से ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही वजह है कि लोग शिव की आराधना लिंग रूप और मूर्ति रूप दोनों में करते हैं। शिव से भिन्न अन्य देवताओं के लिए निराकार लिंग कहीं उपलब्ध नहीं होता। शिव ही ॐकार रूप में प्रकाशित होते हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा महाप्रलय के बाद ब्रह्मा और विष्णु के बीच अहंकार को लेकर घनघोर युद्ध हुआ था। उनके अहंकार को दूर करने के लिए निराकार परमेश्वर शिव उनके बीच लिंग रूप में प्रकट हुए और अपना विराट स्वरूप दिखाया। उसी दिन से ब्रह्मांड में शिव का निष्कल लिंग प्रसिद्ध हुआ। कथा में कांति जायसवाल, शेखर जायसवाल, निधि जायसवाल, बबीता जायसवाल, यज्ञ नारायण सिंह, पूनम सिंह, खुशबू जायसवाल, कौशांबी, आलोक, कौशल पाठक, विवेक, सुधांशु सिंह, संदीप, वीरेंद्र आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे।