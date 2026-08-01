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लुटे हुए काफिले की याद में निकला जुलूसे अमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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निजामाबाद के शिवली गांव में एक लुटे हुए काफिले की याद में कारवाने गम का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर शहीदों की शबीह अलम, दुलदुल और अमारी दिखाई गई। जुलूस में आए जायरीनों ने शबीह पर फूल चढ़ाए और नौहा मातम पेश किया। मौलाना सैयद जीशान अली ने कर्बला के लुटे हुए काफिले की बातों को साझा किया।

लुटे हुए काफिले की याद में निकला जुलूसे अमारी

निजामाबाद, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के शिवली गांव में शुक्रवार को लुटे हुए काफिले की याद में कारवाने गम जुलूसे अमारी निकाला गया। कारवाने गम में कर्बला के शहीदों की शबीह अलम, दुलदुल और अमारी बरामद हुआ। कारवाने गम में प्रदेश के कई जिलों से आए हुए जायरीनों ने शबीह की जियारत की और उस पर फूल-मालाएं चढ़ाईं। जुलूस अमारी शिवली गांव के कर्बला से शबीह अलम, शबीह जुलजिन्नाह व शबीह अमारी के साथ कर्बला से सुबह आठ बजे निकला। जुलूस में शामिल अंजुमनों ने जगह-जगह रुककर नौहा मातम व सीनाजनी पेश की। ‘शह ने कहा मर जाएगी यकीनन तू तड़पकर, सुगरा जो अगर देखती जख्मे अली अकबर’ व ‘जैनब ने कहा भैया मैं कैसे वतन जाऊं’ आदि नौहा सुनकर जायरीनों की आंखें नम हो जा रही थीं।

जुलूस अमारी में औरतों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। अपने खिताब में मौलाना सैयद जीशान अली ने उस लुटे हुए काफिले जो कर्बला से कूफा के लिए रवाना हुआ का मसायब बयान किया। जिसे सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। मौलाना सैयद जीशान अली ने कहा कि यह काफिला इंसानियत की बका के लिए लूट गया। जुलूस अमारी में अंजुमन फैजे हुसैन अंबेडकर नगर, अंजुमन हैदरी कोपागंज, अंजुमन अंसारे हुसैनी मुबारकपुर, अंजुमन नासिरया अंबेडकर नगर, अंजुमन अलमदारे हुसैनी शिवली, अंजुमन दस्ते सिपाहे मेहंदी शिवली आदि अंजुमनों ने नौहा मातम पेश किया। जुलूस अमारी शिवली गांव के मुहल्ला इमामिया स्थित इमाम बारगाह यादगारे हुसैनी पर जाकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम में मौलाना सैयद जीशान अली, मजहर अब्बास, जावेद अब्बास, आदिल अब्बास, सेराज आजमी, शाहिद हुसैन आदि उपस्थित रहे। अध्यक्षता जैगम अब्बास व संचालन सागर आजमी ने किया।

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