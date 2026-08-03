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मुजफ्फरनगर : सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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श्रावण मास की शुरुआत के साथ, मुजफ्फरनगर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारें लगाईं। शिव चौक और अन्य प्रमुख मंदिरों में पूजा-अर्चना का तांता लगा रहा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस भी मुस्तैद रही।

मुजफ्फरनगर : सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
मुजफ्फरनगर : सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

मुजफ्फरनगर। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही सोमवार को शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। सावन माह के पहले सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के से ही शिव मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। शहर के हृदय स्थल शिव चौक पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, गांधी कॉलोनी स्थित अनन्तेश्वर महादेव मंदिर और अंसारी रोड स्थित बोहरों का मंदिर में भी पूजन-अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा।इसके अलावा शहर के तमाम प्रमुख मंदिरों में भी शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, दूध और जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करने वालों की भीड़ लगी रही।

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सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।

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