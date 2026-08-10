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सावन शिवरात्रि पर आज शिवालयों में गूंजेगा हर-हर महादेव, कांवड़िए करेंगे जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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सावन शिवरात्रि पर आज शिवालयों में गूंजेगा हर-हर महादेव, कांवड़िए करेंगे जलाभिषेक
सावन शिवरात्रि पर आज शिवालयों में गूंजेगा हर-हर महादेव, कांवड़िए करेंगे जलाभिषेक

सावन शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार समेत जिलेभर के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। हरकी पैड़ी से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए कांवड़िए मंगलवार को अपने-अपने क्षेत्र के शिवालयों में भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके लिए शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि पर चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 4 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी और 12 अगस्त को देर रात 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। शिव पूजन के लिए निशिता काल का विशेष महत्व माना गया है।

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इस दौरान रात 12 बजकर 5 मिनट से 12 बजकर 48 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। कांवड़ जल चढ़ाने और जलाभिषेक के लिए भी अलग-अलग शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 11 अगस्त को सुबह 5 बजकर 23 मिनट से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त और रात 9 बजकर 13 मिनट से 9 बजकर 32 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त रहेगा। पंडित अमर शर्मा ने बताया कि सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करने की विशेष मान्यता है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर कठिन यात्रा पूरी करने के बाद मंगलवार को अपने आराध्य का जलाभिषेक करेंगे।

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