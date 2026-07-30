टीम इंडिया के नेट बॉलर होंगे शिवांग, बुलावा आया
शिवांग कुमार, जो मध्य प्रदेश के लिए रणजी क्रिकेट खेलते हैं, को 15 अगस्त से शुरू होने वाली भारत-श्रीलंका टेस्ट श्रृंखला में नेट बॉलर के रूप में चुना गया है। मुरादाबाद के शिवांग ने अपनी गेंदबाजी में सुधार करने के लिए मेहनत की है और वह आईपीएल में भी अपनी पहचान बना चुके हैं।
श्रीलंका इंडिया के बीच 15 अगस्त से होने वाली टेस्ट सीरीज में नेट बॉलर के रूप में मुरादाबाद के शिवांग कुमार का चयन किया गया है। वह मध्य प्रदेश के लिए रणजी खेलते हैं। शिवांग को टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के विरुद्ध नेट बॉलर के रूप में शामिल किया था। सन राइजेज हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी के रूप में शिवांग ने अपनी पहचान बनाई। शिवांग ने अपनी गेंदबाजी को निखारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि चयनकर्ताओं पर उनकी निगाह है। शिवांग मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एमपीएस एकेडमी में प्रैक्टिस करने जाते हैं। एमपीएस में कोचिंग देने वाले मिर्जा दानिश आलम कहते हैं कि शिवांग बड़े खिलाड़ी हैं।
उन्होंने जिस तरह से खुद को निखारा उनका हक बनता है। श्रीलंका दौरे में उन्हें नेट बालर के रूप में चुना जाना हमारे लिए गौरव की बात है। बाएं हाथ के स्पिनर शिवांग ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है।
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