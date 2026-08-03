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भोले बाबा के आशीर्वाद से पास हुआ, इसलिए जल लेने आया हूं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की के शिवम ने इस बार हरिद्वार से गंगाजल लिया, आस्था और कृतज्ञता के साथ। कक्षा 10 की परीक्षा में पहले असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत और भोले बाबा के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की।

भोले बाबा के आशीर्वाद से पास हुआ, इसलिए जल लेने आया हूं

रुड़की। दिल्ली निवासी शिवम इस बार आस्था और कृतज्ञता के भाव के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेने पहुंचे हैं। शिवम ने बताया कि वह कक्षा 10 की परीक्षा में पहले असफल हो गया था। पूरे साल मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में कुछ समय और पढ़ाई की तथा भोले बाबा का आशीर्वाद मिला। इसके बाद वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया।

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