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छात्रों ने जानी वनो की जैव विविधता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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शिवालिक अकादमी के कक्षा सात के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को वन अनुसंधान संस्थान का शैक्षिक भ्रमण किया। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण, और जैव विविधता के महत्व से परिचित कराना था। विद्यार्थियों ने एफआरआई संग्रहालय का अवलोकन किया और विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की।

छात्रों ने जानी वनो की जैव विविधता

शिवालिक अकादमी के कक्षा सात के विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार को वन अनुसंधान संस्थान का शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया। भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता तथा वन संपदा के महत्व से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना था। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने एफआरआई संग्रहालय का अवलोकन किया और वनों, वन्य जीवों, जैव विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रदर्शों का अध्ययन किया। संग्रहालय में प्रदर्शित दुर्लभ नमूनों और वैज्ञानिक जानकारियों ने विद्यार्थियों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा व्यावहारिक रूप से सीखने का अवसर प्राप्त किया।

उन्होंने एफ.आर.आई. के ऐतिहासिक भवन और हरे-भरे परिसर की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया। प्रधानाचार्या रजनी त्यागी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के ज्ञान, जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौके पर संतोषी, शबनम खान, इशिता, मृणाल कौर, शिवानी नकोटी आदि मौजूद रहे।

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