शिवा हत्याकांड: रंजिश में गला दबाकर की थी हत्या, मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

पीट और तमंचा दिखाने की रंजिश में की गई थी हत्या -आरोपियों के पास से दो तमंचे, कारतूस व बाइक बरामद -पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पहले भेज चुकी जे

सहारनपुर। कोतवाली देवबंद के शिवा हत्याकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से चलाई गोली दोनों आरोपियों के पैर में लगी। पुलिस ने घायल अवस्था में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। आरोपियों ने पुरानी रंजिश और तमंचा दिखाने के विवाद में शिवा की गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी शिव के दोस्त थे। देवबंद के मोहल्ला शशिनगर निवासी जयप्रकाश ने दर्ज कराए मामले में बताया था कि उसके बेटे शिवा रविवार रात करीब दस बजे अपने चार दोस्तों के बुलाने पर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। सोमवार की रात मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अभिनंदन सिंह भी फॉरेंसिक टीम के साथ देर रात देवबंद पहुंचे थे। तलाश के दौरान पुलिस को टीचर कॉलोनी के पीछे एक खेत में शिवा का शव पड़ा मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवा की कुछ दिन पहले अपने दोस्तों से कहासूनी हो गई थी, लेकिन बाद में उसकी दोस्तों से दोबारा बातचीत हो गई थी और मनमुटाव दूर हो गया था, लेकिन आरोपी उससे रंजिश रखते थे। इसी के चलते रंजिश में शिवा को घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी तेज को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपी आदि उर्फ आदित्य पुत्र सुधीर निवासी ग्राम जड़ौदाजट और सूर्यांश पुत्र दीपक कुमार निवासी शास्त्रीर चौक फरार हो गए थे.

एसपी देहात मयंक पाठक की जानकारी एसपी देहात मयंक पाठक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देवबंद पुलिस टीम बार्डर चौकी आगे रजवाहा पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मंगलोर रोड की ओर से बाइक दो युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक सवारों को रूकने का इशारा किया तो आरोपी नहीं रूके और पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बाइक को गंगदासपुर मार्ग की ओर दौड़ा लिया। पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, दोनों आरोपियों के पैर में लगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान आदि और सूर्यांश के रूप में हुई। आरोपियों के पास से दो तमंचे, चार कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है.

पुराने विवाद में कर दी हत्या सहारनपुर। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि मुख्य आरोपी गांधी कॉलोनी निवासी मुख्य आरोपी तेजस को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 15 दिन पहले सूर्यांश व शिवा के बीच तमंचा दिखाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमे शिवा का कहना था कि सूर्यांश ने मुझे तमंचा दिखाया। इसको लेकर उनके बीच विवाद हो गया था। इसी के चलते आरोपियों ने शिवा की हत्या कर दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह शिवा को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके पश्चात टीचर कॉलोनी के पीछे ईख के खेत में गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके पश्चात शव खेत में छिपा दिया था। इसके बाद फरार हो गए। आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार किया है.

लोगों ने लगाया था जाम सहारनपुर। हत्या से गुस्साए परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने देवबंद में सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाइवे पर मंगलवार को शव रखकर जाम भी लगा दिया था। दो घंटे तक आरोपियों का एनकाउंट करने की मांग करते हुए हंगामा किया था। ऐसे में पुलिस को लाठियां फटकरानी पड़ी थी। इसमें कई लोग चोटिल भी हो गए थे। एसएसपी अभिनंदन सिंह और एसपी देहात मयंक पाठक मौके पर मौजूद रहे थे.