बोल बम के जयकारे से गूंजा सिंहवाड़ा

बोल बम के जयकारे से गूंजा सिंहवाड़ा
सावन की दूसरी सोमवारी पर सिंहवाड़ा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बटीश्वर नाथ धाम और अन्य शिव मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी। श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु पुलिस एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी।
शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। सावन की दूसरी सोमवारी पर सिंहवाड़ा बोल बम के नारों से गूंजता रहा। सिंहवाड़ा बटेश्वर नाथ धाम सहित माधोपुर, कोरा, सढ़वाड़ा, मोहनपुर, भरवाड़ा आदि शिव मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए अलसुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सिंहवाड़ा स्थित प्राचीन बटेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों ने भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर तथा आसपास पुलिस एवं स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी।
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