शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस कंपनी के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़, जानें वजह

महाराष्ट्र के कोरेगांव में शिवसेना का सदस्यों ने बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। ने लोग बुधवार सुबह ऑफिस में पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। उनका कहना है कि कंपनी से किसानों के हक का पैसा निकलवाने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने किसानों का पैसा देने के लिए कंपनी से निवेदन किया जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

शिवसेना का आरोप है कि किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद भी उनसे बीमा का पैसा वसूला जा रहा है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें जल्द से जल्द पैसा दिया जाए।

Maharashtra: Shiv Sena workers vandalised IFFCO Tokio Insurance Company office, today, in Pune demanding clearance of insurance claims of farmers. pic.twitter.com/0OViFUI7JL