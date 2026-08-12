विधायक दल में टूट से पार्टी में बंटवारा नहीं : शिवसेना (यूबीटी)
शिवसेना (यूबीटी) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विधायक दल में टूट को राजनीतिक पार्टी में विभाजन नहीं माना जा सकता। पार्टी ने एकनाथ शिंदे गुट को 'असली शिवसेना' मानने और चुनाव चिह्न देने के निर्वाचन आयोग के फैसले को कानूनन गलत कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह दलीलें पेश कीं।
नई दिल्ली, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विधायक दल में हुई टूट को अपने आप राजनीतिक पार्टी में विभाजन नहीं माना जा सकता। पार्टी ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ‘असली शिवसेना’ मानने और उसे धनुष-बाण चुनाव चिह्न देने का निर्वाचन आयोग का फैसला कानूनन गलत था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने ये दलीलें रखीं। पीठ शिवसेना (यूबीटी) की ओर से 2024 में दायर दो याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था और उसे धनुष-बाण चुनाव चिह्न दिया गया था।
आयोग ने 17 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया था। सिब्बल ने कहा कि विधायक दल में विभाजन को राजनीतिक पार्टी में विभाजन मान लेना गलत है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इसी आधार पर शिंदे गुट को मान्यता दी, जबकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है।
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