महाराष्ट्र में CM पद को लेकर तकरार जारी, शिवसेना ने कल बुलाई विधायक दल की बैठक

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के लगभग एक सप्ताह बाद भी नई सरकार के गठन को लेकर उठापटक जारी है। शिवसेना गुरुवार को मुंबई में अपने विधायक दल की बैठक करेगी। अब सबकी निगाहे शिवसेना की इस विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि चर्चा ये भी है कि बैठक में नेता चुने जाने के अलावा सीएम पद पर भी चर्चा होगी।

दरअसल मंगलवार को फडणवीस ने अपने आधिकारिक आवास ''वर्षा में संवाददाताओं से कहा ''लोकसभा चुनाव से पहले जब गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया था तब शिवसेना से ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत गठबंधन अगले पांच साल एक स्थिर एवं कुशल सरकार देगा।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। उनका इशारा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी द्वारा दिए गए उस बयान की ओर था कि गठबंधन की अगुवाई फडणवीस करेंगे। इधर बुधवार को मुंबई में बीजेपी विधायक की बैठक हुई जिसमें देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया है।

Shiv Sena to have a legislative party meeting tomorrow, at the party headquarters in Mumbai. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/Gn1LJBAKZk