महाराष्ट्र: खींचतान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, हमें 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों को आए हुए सप्ताह भर से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक सरकार किस पार्टी की बनेगी, ये साफ नहीं हो सका है। 50-50 फॉर्मूले को लेकर शिवेसना और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को बड़ा बयान दिया है।

Shiv Sena leader Sanjay Raut: We have more than 170 MLAs supporting us, the figure can even reach 175. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/QJkNuiV9kk