NCP चीफ शरद पवार से मिले संजय राउत, बोले- महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हुई चर्चा

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचा घमासान अभी तक जारी है। एक तरफ शिवसेना ने 50-50 के फॉर्मूले की बात कह रही है तो दूसरी ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे इनकार कर दिया है। इसी बीच गुरुवार शाम शिवसेना के नेता संजय राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके निवास पर पहुंचे हुए थे। मुलाकात खत्म होने के बाद संजय राउत ने कहा कि वो दिवाली के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने आए थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हमने चर्चा की है।

Sanjay Raut, Shiv Sena: Met Nationalist Congress Party (NCP) chief Sharad Pawar at his residence today. I had come to wish him on the occasion of Diwali. We also discussed the politics in Maharashtra. (file pic) pic.twitter.com/AUuxC5WIRu