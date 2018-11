यूपी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र के एक शहर और जिले का नाम बदलने की उठी मांग

उत्तर प्रदेश, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में एक शहर और जिले का नाम बदलने की मांग की जा रही है। शहरों के नाम बदलने की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया और उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या करने की घोषणा की है। इसके बाद गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल और सीएम विजय रूपाणी भी कह चुके हैं कि वह अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने पर विचार कर रह हैं। वहीं अब शिवसेना ने महाराष्ट्र में एक शहर और एक जिले का नाम बदलने की मांग की है।

The demand for renaming of Aurangabad & Osmanabad into Sambhaji Nagar & Dharashiv respectively, is not new with Shiv Sena. This is our long standing demand & this has been raised several times but Congress & NCP opposed it to appease the Muslim voters: Manisha Kayande, Shiv Sena pic.twitter.com/1AfRid6b4n