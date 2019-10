महाराष्ट्र में BJP से तकरार के बीच शिवसेना का बड़ा दावा: 4 निर्दलीय समेत इतने विधायकों का मिला समर्थन

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद और सरकार को लेकर अब भी सस्पेंस जारी है। महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान के बीच शिवसेना के लिए अच्छी खबर आई है। शिवसेना को चार निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिवसेना ने कहा कि चार निर्दलीय विधायक मंजुला गावित, चंद्रकांत पाटिल, आशीष जायसवाल और नरेंदग्र भोंडेकर ने शिवसेना को अपना समर्थऩ दिया है। इसके अलावा, प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू और राजकुमार पटेल, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी के शंकरराव गडक ने भी अपना समर्थन दिया है।

दरअसल, शिवसेना 50:50 के फार्मूले पर बीजेपी को मनमाना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसा कोई भी समझौता दोनों पार्टियों में नहीं हुआ है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी के साथ ढाई-ढाई साल सरकार चलाने की बात हुई थी, जिसे वह लागू करवाना चाहते हैं।

