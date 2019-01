उद्धव ठाकरे ने BJP से पूछा, आप राम मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे, जब आपके सहयागी करते है विरोध

महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी (BJP) पर कई हमले किए। ठाकरे ने बीजेपी से पूछा, आप राम मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे जब आपके पास जदयू के नीतीश कुमार, लोजपा के रामविलास पासवान जैसे सहयोगी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान की जाति पर चर्चा क्यों हो रही है, अगर कोई धर्म होता तो मुद्दा बन जाता, कितने दुख की बात है।

मायावती को कांग्रेस का जवाब: लोकसभा चुनाव की लड़ाई BJP-कांग्रेस के बीच

Uddhav Thackeray: They say Congress comes in between when #RamMandir issue comes up. Just because Congress comes in the middle, people punished them by taking away the majority & giving you the power. However, we don’t see any Ram Mandir built by you so far pic.twitter.com/7JXTb5akFd