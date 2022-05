शिवसेना ने राज ठाकरे को बताया भाजपा की रखैल, कहा- बिगाड़ना चाहते हैं माहौल

अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने राज ठाकरे को बीजेपी की रखैल तक कह डाला। कहा कि बीजेपी अपनी रखैल के जरिए महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ना चाह रही है। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे पर मुकदमा हुआ है।

इस खबर को सुनें