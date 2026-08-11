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शिव ने बनाया था सौ करोड़ श्लोक का एक पुराण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में स्वामी वनवैभवारण्य सरस्वती ने शिवमहापुराण की तात्विक विवेचना की। उन्होंने बताया कि भगवान शिव ने प्राचीन काल में सौ करोड़ श्लोक बनाए थे, जिन्हें बाद में 18 भागों में विभाजित किया गया। शिवपुराण जीवों के त्रिविध तापों का नाशक माना जाता है। कार्यक्रम में पूजा और श्लोक पाठ का आयोजन हुआ।

शिव ने बनाया था सौ करोड़ श्लोक का एक पुराण

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। पूर्वकाल में भगवान शिव ने सौ करोड़ श्लोकों का एक पुराणग्रंथ बनाया था। द्वापर आदि युगों में द्वैपायन आदि महर्षियों ने इसे 18 भागों में विभक्त कर दिया। उन्हीं 18 में एक निर्मल शिवपुराण स्वयं भगवान् शिव द्वारा प्रतिपादित है। ये बातें स्वामी वनवैभवारण्य सरस्वती ने कहीं। वह अस्सी स्थित पूर्वाम्मनाय श्रीदक्षिणामूर्ति मठ में चातुर्मास के अंतर्गत शिवमहापुराण की तात्विक विवेचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मूल शिवपुराण की श्लोक संख्या एक लाख है परंतु बाद में भगवान् वेदव्यास ने उसे 24 हजार श्लोकों में संक्षेप कर संकलित किया। शिवपुराण समस्त जीव समुदाय के त्रिविध तापों का नाशक है।

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प्रातः मंगला आरती के पश्चात भगवान श्री दक्षिणामूर्ति का पूजन, आरती तथा भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। वेदपाठी विद्यार्थियों ने श्रीदक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ किया। कार्यक्रम में वानप्रस्थी संत हेमचंद्र झा, राजेश चैतन्य ब्रह्मचारी, पुणे के ओमप्रकाश त्रिगुणायक, उदयकांत शुक्ल ने भी विचार व्यक्त किए। व्यवस्था में पवन कुमार पांडेय, दिव्य त्रिपाठी, रामजी तिवारी, सिंटू पांडेय, ओम अग्निहोत्री, विवेक मिश्र, अंश मिश्र, आर्य पांडेय ने सहयोग किया।

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