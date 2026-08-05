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जीवन, सृष्टि और सनातन सत्य के आधार : आचार्य डॉ. भारत भूषण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-शिवपुराण के प्रथम अध्याय की कथा में शिव महिमा का किया विस्तृत वर्णन, वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ और भगवान शिव के विधिवत पूजन-अर्चन के साथ कथा का शुभारंभ हुआ

जीवन, सृष्टि और सनातन सत्य के आधार : आचार्य डॉ. भारत भूषण

-शिवपुराण के प्रथम अध्याय की कथा में शिव महिमा का किया विस्तृत वर्णन आरा, निज प्रतिनिधि। श्रावण-समाराधना के पावन अवसर पर कतीरा स्थित सहदेव गिरि शिव मंदिर में आयोजित श्रीशिवमहापुराण कथा के प्रथम दिवस श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ और भगवान शिव के विधिवत पूजन-अर्चन के साथ कथा का शुभारंभ हुआ।

शिव महिमा का वर्णन

श्रीमत्सनातनशक्तिपीठाध्यक्ष आचार्य डॉ. भारत भूषण पाण्डेय ने शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता का विस्तृत व्याख्यान करते हुए कहा कि भगवान शिव केवल देवताओं के देव महादेव ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के मूल कारण, सृजन, पालन और संहार की दिव्य शक्ति हैं। शिव ही वह परम तत्त्व हैं, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिनमें यह समस्त जगत स्थित रहता है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है।

शिवपुराण का महत्व

आचार्य डॉ. पाण्डेय ने कहा कि शिवपुराण का प्रथम अध्याय मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान शिव निराकार, निर्विकार, अनादि, अनंत और स्वयंभू परमब्रह्म हैं। आचार्य ने कहा कि शिवपुराण के प्रथम अध्याय में महर्षियों ने सूतजी से प्रश्न किया था कि कलियुग में मानव के कल्याण का सरल मार्ग क्या है। इसके उत्तर में शिवपुराण के श्रवण, मनन और भगवान शिव के नाम-स्मरण को सर्वोत्तम साधन बताया गया है। आयोजन समिति के संयोजक पुजारी अजय मिश्र ने बताया कि शिवपुराण महाकथा आगामी दिनों तक प्रतिदिन जारी रहेगी। कथा में प्रयागराज से पधारे पं संजय व्यास, पं मधेश्वर नाथ पांडेय, डॉ सत्यनारायण उपाध्याय, ब्रजकिशोर पांडेय, शिवदास सिंह, ध्रुव कुमार सिंह, देवेश रंजन, रविरंजन सिंह समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

FAQs

शिवमहापुराण कथा का आयोजन कहाँ हुआ?
शिवमहापुराण कथा का आयोजन कतीरा स्थित सहदेव गिरि शिव मंदिर में हुआ।
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